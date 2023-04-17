Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

Словакия временно приостанавливает импорт зерновых и других продуктов из Украины. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании, сегодня 17 апреля.

Об этом заявил представитель правительства на условиях анонимности, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает The Guardian, послы стран-членов ЕС в Брюсселе также поднимут вопрос о приостановлении импорта украинского зерна со стороны Польши и Венгрии.

По словам чиновника, низкие мировые цены и спрос означают, что зерно останется в блоке, однако не будет продано.

"Мы ожидаем от Польши и Венгрии объяснений, а также реакции Европейской комиссии. Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением на этот счет. Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", - добавил спикер.