В Украине создали Координационный штаб по вопросам реализации прав переселенцев

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции по созданию Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Его возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, работа Коордштаба является одним из пунктов операционного плана по реализации Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года. Коордштаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства. Речь идет, в частности, о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ, предусмотренных законодательством, административными, социальными и культурными услугами. "Принятое сегодня решение - это очередной шаг последовательной государственной политики по поддержке внутренне перемещенных лиц. Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальны вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики", - подчеркнула Верещук. Кроме того, Минреинтеграции инициировало создание при областных военных администрациях консультативно-координационных центров поддержки населения, а также советов ВПЛ как органов самоорганизации внутренних переселенцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабмин намерен создать координационный штаб, который займется решением проблем переселенцев. Туда войдут члены правительства и парламентарии.

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