"Высоких ожиданий нет": у Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. Однако высоких ожиданий от этой встречи не должно быть.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.
"Запланированная в ближайшее время встреча Россия – США – Украина будет предварительной. Высоких ожиданий от нее не должно быть", - сказал Ушаков.
По его словам, "сторонам еще нужно приложить усилия, чтобы достичь мирного соглашения по Украине".
Помощник Путина также заявил, что Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате после 4 ноября.
В то же время, он добавил, что об урегулировании войны в Украине нужно говорить еще и с Европой. Ее позиция может быть ключевой.
По его словам, "США пока не удается оказывать давление на Киев и заставить его пойти на мир".
"И раньше, после Анкориджа, создавалось впечатление, что американская администрация может что-то такое навязать и заставить Киев выполнить. Но пока это как-то не получалось. Потому что недостаточно говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев", - сказал Ушаков.
Напомним, по информации СМИ, следующий раунд переговоров между делегациями Украины, США и России может пройти в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии.
В Кремле ранее заявляли, что переговоры по урегулированию войны в Украинепланируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате.
Об этом месте встречи ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский.