Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк
Всемирный банк станет одним из ключевых партнеров в восстановлении Украины. Он профинансирует как минимум три проекта для восстановления нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас. В частности это будут проекты:
- в сфере энергетики - это проект Re-Power на 500 миллионов долларов;
- в сфере транспортной инфраструктуры - RELINC на 585 миллионов долларов;
- в сфере здравоохранения - Heal Ukraine на 368 миллионов долларов.
"Кроме того, в рамках Специальной программы для реагирования на вызовы и для восстановления Украины привлечем дополнительно 6 млрд долларов от МБРР", - сообщил премьер.
По его словам, эти средства пойдут на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры.
"Теперь ожидаем утверждения программы и ее старт уже в этом году", - добавил он.
Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько средств нужно для начала восстановления Украины.
Мы сообщали, что 12 апреля премьер посетил Вашингтон, чтобы, в частности, обсудить вопросы мобилизации ресурсов для восстановления Украины.
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