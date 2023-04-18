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Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк

Новина українською →
Украина, Вторник 18 апреля 2023 17:59
Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Всемирный банк станет одним из ключевых партнеров в восстановлении Украины. Он профинансирует как минимум три проекта для восстановления нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас. В частности это будут проекты:

  • в сфере энергетики - это проект Re-Power на 500 миллионов долларов;
  • в сфере транспортной инфраструктуры - RELINC на 585 миллионов долларов;
  • в сфере здравоохранения - Heal Ukraine на 368 миллионов долларов.

"Кроме того, в рамках Специальной программы для реагирования на вызовы и для восстановления Украины привлечем дополнительно 6 млрд долларов от МБРР", - сообщил премьер.

По его словам, эти средства пойдут на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры.

"Теперь ожидаем утверждения программы и ее старт уже в этом году", - добавил он.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько средств нужно для начала восстановления Украины.

Мы сообщали, что 12 апреля премьер посетил Вашингтон, чтобы, в частности, обсудить вопросы мобилизации ресурсов для восстановления Украины.

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Денис Шмыгаль
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