Боится ВСУ? Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс - он сделал это не менее за 130 километров от ближайших позиций наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Центр журналистских расследований ".

Во время своего визита Путин посетил штаб оккупационных войск "Днепр", который россияне обустроили на базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.

Журналисты проанализировали видео прилета диктатора в Украину и запись, на которой виден штаб "Днепр", что позволило определить его локацию. База отдыха, со своей стороны, расположена на улице Набережная, 17, а это не менее 130 километров от ближайших позиций ВСУ.

На видео можно увидеть голубые крыши корпусов пансионата "Азов", пляж и детский лагерь "Буревестник", а на отдаленном плане - три серых здания корпусов "Бригантины". Журналисты отметили красным ворота базы, а на втором кадре - недостроенный корпус.

Во время поездки диктатора не сопровождали ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава Генштаба России Валерий Герасимов.

В то же время, как пишут СМИ, Путин мог совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Кремль пытался скрыть этот факт, однако из-за своей недальновидности опубликовал видео на котором диктатор самостоятельно выдает собственную ложь.