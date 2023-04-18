ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военкомат Мелитополя собирает данные граждан с паспортами РФ, - Федоров

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 05:19
Военкомат Мелитополя собирает данные граждан с паспортами РФ, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших паспорта РФ.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, по всем предприятиям, продолжившим функционирование на временно оккупированной территории, задались целью до 18 апреля собрать данные для военкомата только у тех жителей, кто получил российские паспорта.

"Теперь мы имеем ответ, что рашистский паспорт – это действительно билет на призыв, действительно билет на первоочередную мобилизацию", - рассказал Федоров.

Также Федоров сообщал, что в Мелитополе россияне приступили к второй волне "национализации" жилья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука