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Болгария готовится приостановить ввоз зерна из Украины

Новина українською →
София, Вторник 18 апреля 2023 20:44
Болгария готовится приостановить ввоз зерна из Украины Фото: Болгария готовится приостановить ввоз зерна из Украины (flickr.com/swiv)
Автор: Иван Носальский

Болгария планирует остановить ввоз зерна из Украины на неопределенный срок, поскольку местные фермеры не справляются с конкуренцией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БТА", об этом заявил и.о. министра сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

По словам чиновника, после встречи с производителями зерна его министерство решило направить запрос в Минэкономики Болгарии о приостановке ввоза ряда украинских товаров. Правительство страны рассмотрит такую инициативу уже завтра, 19 апреля.

"Мы считаем, что это будет сильным сигналом для Европы, потому что Европа не может просто слушать страны, она должна принимать меры", - заявил Гечев.

Он также добавил, что со стороны Украины "создается недобросовестная конкуренция", которую не выдерживают местные фермеры.

Министр отметил, что после того, как давление на болгарских фермеров ослабнет, запрет на импорт может быть пересмотрен или изменен.

Чиновник напомнил, что сейчас уже три страны Европы запретили импорт украинского зерна. И поэтому весь украинский экспорт может быть перенаправлен через Румынию и Болгарию.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынии Социал-демократическая партия просит правительство ввести запрет на импорт зерна из Украины.

Также мы писали, что сегодня, 18 апреля, Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна.

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