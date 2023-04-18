В Москве используют камеры видеонаблюдения для поиска призывников
В Москве используют систему видеонаблюдения для обнаружения призывников.
Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, передает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.
Он отметил, что основная причина неявки призывников к военкоматам является проживание не по месту регистрации, что усложняет процедуру выдачи повестки. Локтев также добавил, что вопрос призыва пользуется поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и МВД.
"По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится", – заявил он.
Напомним, что 11 апреля российская Госдума одобрила законопроекты, вводящие новые методы для мобилизации жителей России. В частности, вводится выдача повесток онлайн, а на военный учет будут ставить даже без гражданина в военкомате.
В британской разведке заявили, что такие действия указывают на подготовку Москвы к длительной войне.
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