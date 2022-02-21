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Зеленський провів термінове засідання РНБО: перші подробиці

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 23:20
Зеленський провів термінове засідання РНБО: перші подробиці Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО 21 лютого. Радбез був скликаний на тлі заяв Росії про намір визнати так звані "ЛНР" і "ДНР".

Детальніше про рішення РНБО - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Перші подробиці

  • Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, засідання продовжується, робота переведена на режим 24/7.
  • На засіданні заслухали генпрокурора.
  • Данилов анонсував, що найближчим часом буде звернення Зеленського, зокрема, президент повідомить позицію України щодо рішення Росії про визнання "ЛДНР".

Путін визнав "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін увечері у понеділок звернувся до росіян. У своїй заяві він заявив, що Україну створив Ленін", а "Донбас втиснули в Україну". Він також звинуватив більшовиків у розпаді СРСР і згадав, як обговорював з на той час президентом США Біллом Клінтоном можливість вступу Росії до НАТО. Після цього Путін в черговий раз заявив про "загрозу" для РФ через потенційний вступ України до НАТО. Завершив виступ Путін визнанням псевдореспублік "ЛДНР" та підписав відповідні документи з ватажками бойовиків.

Ситуація на Донбасі

Станом на 20:00 21 лютого на Донбасі зафіксовано 59 порушень, один військовий загинув, ще 5 - поранено. Оккупанти обстріляли 32 населених пунктів, загинув місцевий житель у Новолуганському.

"ООС не ведуть і не планують жодних наступальних дій", - наголосили у штабі.

Ескалація на Донбасі триває вже 5 день. Ватажки бойовиків оголосили евакуацію та вивозять жінок та дітей на територію Росії. Президент РФ Володимир Путін розпорядився видавати "біженцям з Донбасу" по 10 тисяч рублів (3,7 тис. гривень). Крім того, в ОРДЛО оголосили мобілізацію.

Як повідомляв глава Міноборони України Олексій Рєзніков, чоловікам на окупованих територіях погрожують катуванням за відмову від мобілізації.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін зібрав Радбез, на якому розглядалося питання про визнання "ЛНР" і "ДНР". Цьому передувала заява ватажків псевдореспублік, в яких вони просили Путіна про визнання. Крім того, раніше російська Держдума звернулася до Путіна з таким же проханням про визнання псевдореспублік.

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