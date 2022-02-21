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Виступ Путіна на Радбезі по Україні: основні заяви

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Росія, Понеділок 21 лютого 2022 17:25
Виступ Путіна на Радбезі по Україні: основні заяви Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Російської Федерації Володимир Путін зібрав засідання Ради Безпеки РФ щодо ситуації в Україні. Зокрема, на засідання винесено питання визнання так званих "ЛДНР".

Детальніше про те, що заявив Путін - у матеріалі РБК-Україна.

  • Путін заявив, що Україна нібито не збирається виконувати мінські угоди.
  • Путін назвав метою засідання Радбезу кроки по Донбасу. Зокрема, на засідання винесено питання визнання "ЛДНР", після відповідного звернення ватажків псевдореспублік.
  • Путін в черговий раз заявив про "загрозу для Росії" через прийняття України в НАТО. За його словами, у разі вступу України до Альянсу "загрози для Росії багаторазово зростуть".
  • Путін розповів про телефонні розмови з президентами США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами Путіна, Байден нібито запевнив його, що Україну не збираються приймати в НАТО завтра, "більше того, можливий мораторій". А Макрон, за словами Путіна, заявив йому, що позиція США щодо прийняття України в НАТО змінилася.
  • Путін запитав у заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака його думку про те, чи Україна виконуватиме мінські угоди, на що Козак відповів негативно.
  • Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "через обстріли в Донецьку немає води, у Луганську - газу, а люди змушені евакуюватися". Він також заявив, про "небезпечні плани" України щодо ядерної зброї: "Україна має обладнання, технології та фахівці для створення ядерної зброї...більше ніж Іран і Північна Корея".
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що території ОРДЛО "Україні не потрібні", а мінські угоди Україною нібито не виконуватимуться.
  • "Я спеціально ні з ким із вас заздалегідь нічого не обговорював. Те, що відбувається зараз - з чистого листа, я хотів дізнатися про вашу думку без підготовки", - заявив Путін, звертаючись до членів Ради безпеки з питання визнання "ЛДНР".
  • Рішення (про визнання "ЛДНР", - ред.) буде ухвалено сьогодні", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше сьогодні глави так званих Донецької та Луганської "народних республік" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання.

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Володимир Путін
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