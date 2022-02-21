Виступ Путіна на Радбезі по Україні: основні заяви
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Російської Федерації Володимир Путін зібрав засідання Ради Безпеки РФ щодо ситуації в Україні. Зокрема, на засідання винесено питання визнання так званих "ЛДНР".
Детальніше про те, що заявив Путін - у матеріалі РБК-Україна.
- Путін заявив, що Україна нібито не збирається виконувати мінські угоди.
- Путін назвав метою засідання Радбезу кроки по Донбасу. Зокрема, на засідання винесено питання визнання "ЛДНР", після відповідного звернення ватажків псевдореспублік.
- Путін в черговий раз заявив про "загрозу для Росії" через прийняття України в НАТО. За його словами, у разі вступу України до Альянсу "загрози для Росії багаторазово зростуть".
- Путін розповів про телефонні розмови з президентами США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами Путіна, Байден нібито запевнив його, що Україну не збираються приймати в НАТО завтра, "більше того, можливий мораторій". А Макрон, за словами Путіна, заявив йому, що позиція США щодо прийняття України в НАТО змінилася.
- Путін запитав у заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака його думку про те, чи Україна виконуватиме мінські угоди, на що Козак відповів негативно.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "через обстріли в Донецьку немає води, у Луганську - газу, а люди змушені евакуюватися". Він також заявив, про "небезпечні плани" України щодо ядерної зброї: "Україна має обладнання, технології та фахівці для створення ядерної зброї...більше ніж Іран і Північна Корея".
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що території ОРДЛО "Україні не потрібні", а мінські угоди Україною нібито не виконуватимуться.
- "Я спеціально ні з ким із вас заздалегідь нічого не обговорював. Те, що відбувається зараз - з чистого листа, я хотів дізнатися про вашу думку без підготовки", - заявив Путін, звертаючись до членів Ради безпеки з питання визнання "ЛДНР".
- Рішення (про визнання "ЛДНР", - ред.) буде ухвалено сьогодні", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше сьогодні глави так званих Донецької та Луганської "народних республік" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання.