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Путін оголосив ультиматуми Україні. Вимагає відмови від Криму та від вступу до НАТО

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 19:05
Путін оголосив ультиматуми Україні. Вимагає відмови від Криму та від вступу до НАТО Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. За його словами, для довгострокового врегулювання ситуації необхідно, щоб Київ визнав російську анексію Криму і відмовився від вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Ці питання ми обговорювали в ході зустрічей з нашими європейськими партнерами і, власне кажучи, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про це не один раз. По-моєму, публічно це не звучало, але я скажу. Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно ... Ну я вам цю страшну розкрию - перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму", - зазначив Путін.

За його словами, він не розуміє, чим рішення за підсумками "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косово. Путін також підкреслив, що другою вимогою є те, щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО і реалізувала ідею нейтралітету.

І остання, за його словами, вимога - демілітаризація України. Водночас він додав, що вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей.

А також розповів, наскільки далеко можуть зайти російські війська на Донбасі.

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