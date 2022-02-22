У Єврокомісії уточнили, кого торкнуться нові санкції проти Росії

Нові санкції проти Росії, які вводяться через визнання псевдореспублік "ЛДНР", торкнуться тих, хто голосував за таке рішення, а також працюючих в цих регіонах організацій. Як очікується, санкції будуть введені сьогодні.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на сайт Єврокомісії .

Як повідомляється, сьогодні о 16:00 (за місцевим часом) відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, п ослі цього в другій половині дня буде офіційно представлений перший пакет санкцій.

Зокрема, під санкції ЄС потраплять:

причетні до незаконного рішення (про визнання "ЛДНР" Росією),

банки, що фінансують російських військових та інші операції на цих територіях.

Також санкції обмежать можливості російської держави і уряду на доступ до капіталу і фінансових ринків і послуг ЄС. Обмеження також торкнуться торгівлю з ЄС, "щоб гарантувати, що винні ясно відчують економічні наслідки своїх незаконних і агресивних дій".