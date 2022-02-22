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У Єврокомісії уточнили, кого торкнуться нові санкції проти Росії

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Брюссель , Вівторок 22 лютого 2022 14:45
У Єврокомісії уточнили, кого торкнуться нові санкції проти Росії Фото: прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер (flickr)
Автор: Кароліна Гайдук

Нові санкції проти Росії, які вводяться через визнання псевдореспублік "ЛДНР", торкнуться тих, хто голосував за таке рішення, а також працюючих в цих регіонах організацій. Як очікується, санкції будуть введені сьогодні.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на сайт Єврокомісії.

Як повідомляється, сьогодні о 16:00 (за місцевим часом) відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, послі цього в другій половині дня буде офіційно представлений перший пакет санкцій.

Зокрема, під санкції ЄС потраплять:

  • причетні до незаконного рішення (про визнання "ЛДНР" Росією),
  • банки, що фінансують російських військових та інші операції на цих територіях.

Також санкції обмежать можливості російської держави і уряду на доступ до капіталу і фінансових ринків і послуг ЄС. Обмеження також торкнуться торгівлю з ЄС, "щоб гарантувати, що винні ясно відчують економічні наслідки своїх незаконних і агресивних дій".

"ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на більш пізньому етапі, якщо це буде потрібно в світлі подальших подій", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що 22 лютого посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ.

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