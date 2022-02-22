У Єврокомісії уточнили, кого торкнуться нові санкції проти Росії
Нові санкції проти Росії, які вводяться через визнання псевдореспублік "ЛДНР", торкнуться тих, хто голосував за таке рішення, а також працюючих в цих регіонах організацій. Як очікується, санкції будуть введені сьогодні.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на сайт Єврокомісії.
Як повідомляється, сьогодні о 16:00 (за місцевим часом) відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, послі цього в другій половині дня буде офіційно представлений перший пакет санкцій.
Зокрема, під санкції ЄС потраплять:
- причетні до незаконного рішення (про визнання "ЛДНР" Росією),
- банки, що фінансують російських військових та інші операції на цих територіях.
Також санкції обмежать можливості російської держави і уряду на доступ до капіталу і фінансових ринків і послуг ЄС. Обмеження також торкнуться торгівлю з ЄС, "щоб гарантувати, що винні ясно відчують економічні наслідки своїх незаконних і агресивних дій".
"ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на більш пізньому етапі, якщо це буде потрібно в світлі подальших подій", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що 22 лютого посли Євросоюзу погодили санкції проти РФ.