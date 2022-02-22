Британія ввела санкції проти 5 російських банків і друзів Путіна

Великобританія вводить санкції проти п'яти російських банків. Крім того, під санкції потрапили друзі російського президента Володимира Путіна Борис і Ігор Ротенберг і Геннадій Тимченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, під санкції потрапили банків "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Чорноморський банк розвитку.

Санкції також вводяться щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їх активи у Великобританії будуть заморожені.

Він ясно дає зрозуміти, що це тільки "перший етап" заходів, і в разі повномасштабного вторгнення можуть бути введені додаткові санкції. "Ми повинні підготуватися до затяжної кризи", - сказав він.

Нагадаємо, глава уряду Великобританії Борис Джонсон заявив, що РФ може продовжити вторгнення, оскільки біля кордонів України знаходиться 200 тисяч російських солдатів.