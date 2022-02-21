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Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок

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Лондон, Понеділок 21 лютого 2022 23:14
Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок Фото: Британія оголосить про санкції 22 лютого (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Британії 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії. Рішення буде прийнято на тлі визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twiiter глави МЗС Британії Ліз Трасс.

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення ними міжнародного права і посягання на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія пригрозила Росії покаранням за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".

А лідери назвали рішення Путіна кричущим порушенням міжнародного права.

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