Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок
Фото: Британія оголосить про санкції 22 лютого (Getty Images)
Уряд Британії 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії. Рішення буде прийнято на тлі визнання "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twiiter глави МЗС Британії Ліз Трасс.
"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення ними міжнародного права і посягання на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Великобританія пригрозила Росії покаранням за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".
А лідери назвали рішення Путіна кричущим порушенням міжнародного права.