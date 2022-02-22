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Україна ініціювала екстрений саміт "нормандської четвірки"

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 02:05
Україна ініціювала екстрений саміт "нормандської четвірки" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки" після визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Ініційовано скликання екстреного саміту "нормандської четвірки", - сказав Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Він додав, що в ситуації, що склалася, від партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки. "Дуже важливо побачити зараз – хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", – додав глава держави.

Зеленський наголосив на прихильності України до дипломатичного врегулювання та готовності не подаватися на провокації.

"Наші партнери підтримують нас. Згідно зі ст.51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону", - додав президент.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Зазначимо, рішення Москви рішуче засудили США, Канада, Євросоюз, ООН, НАТО і багато інших країн і міжнародні організації.

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