Байден введе заборону інвестицій і фінансування "ЛДНР", - Білий дім

США були готові до визнання "ЛДНР" з боку Росії. Президент Джо Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування цих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Також Байден має намір підписати указ, що дозволяє оголошувати санкції проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність в "ЛДНР"

"Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що ці заходи є окремими і доповнюють "швидкі і суворі економічні заходи, які США готують в координації з союзниками і партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну".

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками і партнерами, включаючи Україну", - зазначили в Білому домі.