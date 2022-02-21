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Байден введе заборону інвестицій і фінансування "ЛДНР", - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 21 лютого 2022 22:40
Байден введе заборону інвестицій і фінансування "ЛДНР", - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США були готові до визнання "ЛДНР" з боку Росії. Президент Джо Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування цих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Також Байден має намір підписати указ, що дозволяє оголошувати санкції проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність в "ЛДНР"

"Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що ці заходи є окремими і доповнюють "швидкі і суворі економічні заходи, які США готують в координації з союзниками і партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну".

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками і партнерами, включаючи Україну", - зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради Безпеки Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде прийнято рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін виступив зі зверненням до росіян. Після майже годинного монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок викликав негативну реакцію світових лідерів.

Зокрема, лідери Європейського союзу засудили рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Брюсселі цей крок Москви назвали кричущим порушенням міжнародного права.

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