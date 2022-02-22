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У Кремлі назвали умову для проведення нормандського саміту

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Росія, Вівторок 22 лютого 2022 13:44
У Кремлі назвали умову для проведення нормандського саміту Фото: РФ назвала умову для проведення нормандського саміту (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі засумнівалися в доцільності проведення саміту "нормандської четвірки". У Росії вважають, що його проведення можливе за умови наявності "конкретних пропозицій".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

"Буде все залежати від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля додав, що "навіть на експертному і міністерському рівні буде вітатися діалог не в форматі переливання з порожнього в порожнє".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що Україна ініціює термінові збори саміту "нормандської четвірки".

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Дмитро Пєсков заявив, що Мінські угоди більше не стоять на порядку денному в РФ.

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