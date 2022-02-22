У Кремлі назвали умову для проведення нормандського саміту

У Кремлі засумнівалися в доцільності проведення саміту "нормандської четвірки". У Росії вважають, що його проведення можливе за умови наявності "конкретних пропозицій".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.