ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Щастя: якщо ситуація не покращиться, жителів евакуюють

Новость на русском →
Щастя, Вівторок 22 лютого 2022 15:31
Обстріл Щастя: якщо ситуація не покращиться, жителів евакуюють Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (facebook com odalug)
Автор: Ілона Свиридова

Якщо обстріл Щастя Луганської області триватиме з нинішньою інтенсивністю, жителів міста евакуюють. Місцева влада вже визначили місця для евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Прямо зараз обстрілюють околиці Щастя, ми постійно на зв'язку з керівником військово-цивільної адміністрації. Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо приймати рішення про евакуацію. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні при обстрілі Щастя снаряд влучив у житловий будинок, окупаційні війська продовжують обстрілювати житлові райони. Спецслужби чекають, коли в вщухнуть обстріли, після чого вони обстежують будинок і евакуюють мешканців.

Крім того, на Луганській ТЕС у Щасті після обстрілу загорілося кілька трансформаторів, пожежі тривають досі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Счастье Загострення на Донбасі
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі