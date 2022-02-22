Кордони надійно захищені. Як тільки побачимо зростання ризиків - ви будете знати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після рішення Росії визнати "ДНР" та "ЛНР" запевнив українців, що українські кордони під надійним захистом. Про зміну ситуації пообіцяв повідомляти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Наші кордони надійно захищені... Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати", - заявив Зеленський.

Як наголосив президент, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, відповідно до 51 статті Статуту ООН.