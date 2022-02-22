Кордони надійно захищені. Як тільки побачимо зростання ризиків - ви будете знати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський після рішення Росії визнати "ДНР" та "ЛНР" запевнив українців, що українські кордони під надійним захистом. Про зміну ситуації пообіцяв повідомляти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
"Наші кордони надійно захищені... Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати", - заявив Зеленський.
Як наголосив президент, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, відповідно до 51 статті Статуту ООН.
Нагадаємо, після визнання "ДНР" та "ЛНР" російський президент Володимир Путін доручив ввести війська на територію ОРДЛО.
Крім того, очевидці повідомили, що військова техніка окупантів прямує до лінії фронту.