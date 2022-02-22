Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР". У Кремлі заявили, що "ЛНР" і "ДНР" визнали в тих кордонах, в яких ці республіки проголосили себе в 2014 році".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

На питання про те, чи буде визнання в межах Луганської та Донецької областей, він відповів: "У тих межах, яких вони себе проголошували".

На уточнююче питання про те, мова йде про ті області, які існують або були проголошені, він відповів: "Ну і були проголошені і існують".

Як заявив заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко, "ЛДНР" визнають, в тих "межах", в рамках яких керівництво республік здійснює свої повноваження". А голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що питання про межі "ЛДНР" буде озвучене пізніше, зараз воно не вирішувалося.

Зазначимо, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "кордони республіки" будуть в межах Донецької області.

Ватажки "ЛДНР" хочуть відведення військ України

Ватажки самопроголошених республік виступили з вимогою відвести Україні війська. Вони заявили, що Луганська та Донецька області це нібито "їхня територія".

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що Київ не розглядатиме звернення "ЛДНР" про відведення українських військ з підконтрольних Києву регіонів Донбасу.