Британія готова ввести санкції проти РФ. А Україні обіцяє нову військову допомогу
Великобританія готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Вони набудуть чинності вже 22 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського прем'єра.
Повідомляється, що прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Джонсон засудив сьогоднішнє рішення Кремля визнати "ЛДНР", оскільки цей крок зробив мінські угоди недійсними. Він підкреслив, що Лондон підніме дане питання в Раді безпеки ООН та ОБСЄ в найближчі дні.
"Він повідомив президенту Зеленському, що Великобританія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (22 лютого, - ред.). Прем'єр-міністр також заявив, що розгляне питання про надання додаткової оборонної підтримки Україні за запитом українського уряду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок.
Крім того, в британському МЗС заявили, що Росія не залишиться безкарною після рішення про визнання "ЛДНР".