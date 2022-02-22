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Британія готова ввести санкції проти РФ. А Україні обіцяє нову військову допомогу

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Лондон, Вівторок 22 лютого 2022 01:14
Британія готова ввести санкції проти РФ. А Україні обіцяє нову військову допомогу Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Toby Melville-WPA Pool/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Великобританія готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Вони набудуть чинності вже 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського прем'єра.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон засудив сьогоднішнє рішення Кремля визнати "ЛДНР", оскільки цей крок зробив мінські угоди недійсними. Він підкреслив, що Лондон підніме дане питання в Раді безпеки ООН та ОБСЄ в найближчі дні.

"Він повідомив президенту Зеленському, що Великобританія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (22 лютого, - ред.). Прем'єр-міністр також заявив, що розгляне питання про надання додаткової оборонної підтримки Україні за запитом українського уряду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія оголосить про нові санкції проти Росії у вівторок.

Крім того, в британському МЗС заявили, що Росія не залишиться безкарною після рішення про визнання "ЛДНР".

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