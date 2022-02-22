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Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

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Берлін, Вівторок 22 лютого 2022 13:35
Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" Фото: канцлер ФРН Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2". Рішення прийняв канцлер ФРН Олаф Шольц у зв'язку із загостренням російської кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, Мінекономіки ФРН дані відповідні вказівки призупинити сертифікацію.

Шольц заявив, що газопровід не може бути запущений в цих кризових умовах.

Він сказав журналістам у Берліні, що його уряд вживає заходів у відповідь на дії Росії в Україні.

"Це звучить технічно, але це необхідний адміністративний крок. Сертифікація трубопроводу неможлива, а без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може почати роботу", - сказав Шольц.

Відкликання сертифіката

Як повідомляє Spiegel, Міністерство економіки Німеччини вже призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

Як раніше стало відомо SPIEGEL з урядових кіл, федеральний міністр економіки Роберт Хабек ("зелені") в листі у вівторок вранці доручив підзвітному йому Федеральному мережевому агентству розпорядився відкликати спочатку позитивний сертифікат, який має вирішальне значення для майбутньої сертифікації трубопроводу.

Сертифікат, виданий попереднім урядом наприкінці жовтня, стосується безпеки поставок природного газу до Німеччини, яка, як тоді вважалося, не буде поставлена під загрозу введенням в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Відповідно до листа, це вже не так у зв'язку з переоцінкою геостратегічної ситуації і через ескалацію на сході України. "Затвердження без цього сертифіката неможливе", - вважають у міністерстві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання Москвою ОРДЛО. Він виступив за повне відключення російського газопроводу "Північний потік-2".

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