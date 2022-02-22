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Австралія засудила визнання "ЛДНР". Прем'єр назвав "нісенітницею" заяви Росії

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Австралія, Вівторок 22 лютого 2022 02:37
Австралія засудила визнання "ЛДНР". Прем'єр назвав "нісенітницею" заяви Росії Фото: прем'єр-міністра Австралії Скотт Моррісон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралія засуджує визнання "ЛДНР" Росія. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Росія має беззастережно вивести війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Він підтвердив, що Австралія піде за прикладом інших західних країн і введе санкції.

Моррісон назвав заяви про "миротворчий" характер Росії "нісенітницею".

"Вони вдерлися на суверенну територію України, і, хоча я сподіваюся на краще з точки зору дипломатичних зусиль. Ми не можемо допустити загрози застосування насильства для отримання переваги над становищем однієї нації над іншими", - сказав він.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" і відразу розпорядився ввести російські війська на окупований Донбас.

РБК-Україна опублікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш назвав рішення Росії визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки" порушенням територіальної цілісності України. Він закликав до мирного врегулювання конфлікту.

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