Австралія засудила визнання "ЛДНР". Прем'єр назвав "нісенітницею" заяви Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Він підтвердив, що Австралія піде за прикладом інших західних країн і введе санкції.

Моррісон назвав заяви про "миротворчий" характер Росії "нісенітницею".

"Вони вдерлися на суверенну територію України, і, хоча я сподіваюся на краще з точки зору дипломатичних зусиль. Ми не можемо допустити загрози застосування насильства для отримання переваги над становищем однієї нації над іншими", - сказав він.