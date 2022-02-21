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Макрон закликав ввести санкції і скликати Радбез ООН після визнання "ЛДНР"

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Париж, Понеділок 21 лютого 2022 23:29
Макрон закликав ввести санкції і скликати Радбез ООН після визнання "ЛДНР" Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента Російської Федерації визнати "ЛДНР". Він закликав ввести санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Також Макрон запропонував скликати Радбез ООН.

"Це явне одностороннє порушення міжнародних зобов'язань Росії і посягання на суверенітет України. Воно вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН, а також прийняття адресних європейських санкцій", - заявив Макрон.

Раніше Макрон скликав Раду з оборони та національної безпеки країни.

Напередодні Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. В ході бесіди російський лідер заявив, що визнає "ЛДНР". Те ж саме глава Кремля сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

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