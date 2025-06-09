Российские вбросы об обмене пленными и протесты в Лос-Анджелесе: новости за выходные

Россия играет в "грязные игры"

Очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией перенесли на более поздний срок. Ранее сообщалось, что начало обмена запланировано на 7 июня.

Однако, в субботу, 7 июня, глава российской переговорной группы Владимир Мединский вышел с обвинениями в адрес Украины в якобы переносе обмена.

По его словам, они передали списки из 640 человек, а также доставили более 1000 тел погибших украинских воинов к границе в Брянской области.

Впрочем, Координационный штаб разъяснил, что все эти заявления не соответствуют действительности. В частности, по обмену россияне передали списки с нарушением согласованного ранее подхода.

Известно, что по репатриации тел решили действовать в одностороннем порядке тоже вопреки согласованным мерам.

Зеленский после таких действий со стороны РФ заявил, что Россия играет в грязные игры с обменом пленных.

Протесты в Лос-Анджелесе

В пятницу более 1000 человек окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса из-за рейдов против нелегалов. Уже в субботу протесты вспыхнули в Парамаунте. Полиция применила против демонстрантов газ и гранаты.

Утром воскресенья американский лидер Дональд Трамп распорядился отправить 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы бороться с беспорядками.

Впоследствии Трамп поблагодарил Национальную гвардию "за хорошо выполненную работу", однако, как оказалось, на тот момент бойцы Нацгвардии США еще даже не прибыли к месту беспорядков.

Самая мощная атака по Харькову

В ночь на 7 июня Харьков подвергся самому масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны. Областная прокуратура Харькова сообщила о более 50 дронов "Шахед", а также о применении врагом управляемых авиабомб и ракет.

В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, среди которых три получили серьезные повреждения конструкций, а также 13 частных домов.

Детали о последствиях этой атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй удар за день

Под вечер враг нанес новый удар по Харькову. На этот раз применив две управляемые авиабомбы.

В частности один из ударов пришелся по детской железной дороге. РБК-Украина показывало фото разрушений после атаки. Известно, что в результате вражеского удара погибла недавно назначенная руководительница заведения.

Гибель украинок в Бельгии

Напомним, что 6 июня около 9:30 по местному времени пожарная бригада получила вызов о пожаре в доме на улице Милсестраат в городе Хаасроде. Дом принадлежит местному священнику, но был арендован муниципалитетом для беженцев из Украины.

Как только пожар взяли под контроль, спасатели нашли тело 46-летней женщины. Они также нашли ее 6-летнюю дочь, которую реанимировали, но девочка не выжила.

Обе жертвы имели ножевые ранения на телах, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что пожар был устроен намеренно.

В воскресенье, 8 июня, сын жертвы признался, что ранил ножом мать и сестру.

Конфликт на "КиевПрайде"

В субботу, 7 июня, на Михайловской площади в Киеве состоялось мероприятие к "Месяцу равенства", которое проводило ЛГБТ-сообщество.

Однако не обошлось без скандалов. Сначала к "КиевПрайду" пришла группа, которая была настроена к драке. Чтобы это предотвратить, наиболее агрессивно настроенных правоохранители доставили в райотдел полиции.

Кроме того, проведение "КиевПрайда" на Михайловской площади осудили в Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Подробнее о том, как в Киеве проходил "КиевПрайд", - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что на следующий день вспыхнул новый скандал. Как оказалось, среди задержанных был военный с протезом.

В местных пабликах появилась информация, что правоохранители во время задержания повредили ему протез. Однако, как рассказали в полиции, военнослужащий был среди группы лиц, которая не захотела проходить поверхностную проверку и устроила потасовку с полицейскими.

Оказалось, что данный военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны.

Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко задумался о памятнике главе Китая Си Цзиньпину в Минске.

Так он якобы хочет отблагодарить китайскую сторону за помощь со строительством стадиона.

Самого популярного тиктокера мира задержали в США

Самого популярного в мире тиктокера Хаби Ламе, который имеет более 160 млн подписчиков, задерживала миграционная служба США.

Причина - нарушение иммиграционного законодательства. Ламе въехал в Америку 30 апреля и превысил срок действия своей визы. Он уже покинул страну.

Непогода в Киеве

К вечеру воскресенья в Киеве и области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня.

Жителей призвали быть осторожными, ливень в столице был настолько сильным, что в некоторых районах не видно соседние дома. РБК-Украина показало, как выглядит Киев во время непогоды.

Как оказалось позже непогода в Киеве повалила деревья, затопила улицы и переходы.

Погода в Украине

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.

Детальный прогноз погоды на каждый день можно узнать в материале РБК-Украина.