Погода в Украине на неделю: с +36 до +18, где ждать дожди и грозы

На следующей неделе погода в Украине будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 9 июня, будет жарким и почти без дождей. Осадки накроют лишь Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Температура воздуха:

на севере: днем +24 +28 градусов, ночью +17 +20 градусов;

на востоке: днем +33 +36 градусов, ночью +19 +22;

в центре: днем +27 +33, ночью +17 +20 градусов;

на юге: днем +27 +35 градусов, ночью +17 +20;

на западе: днем +19 +22, ночью +12 +14 градусов.

Уже на следующий день во вторник, 10 июня, в Украине будет переменная облачность, дождей не ожидается. Кратковременные осадки возможны лишь в Луганской области. Температура воздуха опустится на несколько градусов.

Температура воздуха:

на севере: днем +21 +24 градуса, ночью +13 +15 градусов;

на востоке: днем +27 +31, ночью +17 +21 градус;

в центре: днем +21 +26 градусов, ночью +11 +17;

на юге: днем +27 +31, ночью +16 +21 градус;

на западе: днем +19 +22 градуса, ночью +8 +10.

С середины недели, 11 июня, в Украину снова вернутся дожди. Большинство областей накроют осадки, а на востоке и западе, по прогнозам синоптиков, грозы.

Дожди в свою очередь принесут в Украину похолодание.

Температура воздуха:

на севере: днем +19 +23 градуса, ночью +12 +15;

на востоке: днем +26 +29 градусов, ночью +15 +19 градусов;

в центре: днем +19 +24, ночью +12 +17 градусов;

на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +17 +19;

на западе: днем +19 +22, ночью +12 +14 градусов.

В четверг, 12 июня, дожди с грозами ожидаются в северных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха:

на севере: днем +19 +21 градус, ночью +10 +14;

на востоке: днем +21+27 градусов, ночью +13 +18 градусов;

в центре: днем +20 +23, ночью +11 +14 градусов;

на юге: днем +23 +27 градусов, ночью +14 +17;

на западе: днем +19 +25, ночью +10 +13 градусов.

Под конец недели дожди отступят. В пятницу, 13 июня, лишь на востоке и северо-востоке Украины возможны кратковременные дожди. Температура воздуха упадет еще на несколько градусов.

Температура воздуха: