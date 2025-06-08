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Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп поблагодарил Нацгвардию за работу, но она еще не прибыла

Лос-Анджелес, Воскресенье 08 июня 2025 14:23
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Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп поблагодарил Нацгвардию за работу, но она еще не прибыла Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп оконфузился заявлением по поводу протестов в Лос-Анджелесе. Он поблагодарил Национальную гвардию США за помощь, но ее бойцы еще даже не прибыли к месту беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сегодня утром Трамп распорядился отправить 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы бороться с беспорядками, которые вспыхнули из-за рейдов против нелегалов.

Позже Трамп поблагодарил Национальную гвардию "за хорошо выполненную работу", однако гвардейцы, как пишет BBC, похоже, еще даже не в Лос-Анджелесе. Временный прокурор США в Центральном округе Калифорнии Билл Эссейли заявил, что они прибудут в течение 24 часов.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, назвал приказ Трампа "ненужным" и "намеренно провокационным", заявив, что правоохранительных органов хватает в Лос-Анджелесе.

Протесты в Лос-Анджелесе

В пятницу более 1000 человек окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса, а уже в субботу протесты вспыхнули в Парамаунте. Полиция применила против демонстрантов газ и гранаты.

Вашингтон обвиняет руководство Калифорнии в попустительстве насилию, а местные власти критикуют действия федерального правительства. Лос-Анджелес заявил, что не будет участвовать в депортациях. Чтобы подавить протесты, Трамп решил задействовать Национальную гвардию.

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