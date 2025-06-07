Без скандалов не обошлось: как проходит "КиевПрайд" в центре столицы

В центре Киева 7 июня проходит "КиевПрайд Парк" - мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако не все относятся к нему положительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyivpride , Киевскую митрополию ПЦУ и собственные источники.

Как готовился КиевПрайд 2025 года

Как известно, сначала организаторы решили провести встречу на ВДНХ. Однако здесь возникли проблемы.

За день до мероприятия Национальная полиция Украины обратилась с требованием изменить локацию из-за потенциальной опасности. Организаторы отметили, что такой перенос в течение суток фактически означает отмену мероприятия, поскольку найти альтернативное место в такой короткий срок было невозможно.

Однако вскоре организаторы сообщили, что "КиевПрайд Парк" все же состоится, но уже на площади возле здания Министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Мероприятие началось сегодня, 7 июня, в 15:00.

Как реагируют на "КиевПрайд"

По данным источников РБК-Украина, к месту проведения мероприятия пришла группа, которая якобы была настроена к драке. Чтобы это предотвратить, наиболее агрессивно настроенных доставили в райотдел полиции.

Также сообщалось, что среди противников ЛГБТ были и военные, однако, как известно источникам РБК-Украина, все присутствующие были одеты в гражданскую одежду.

Известно, что часть мужчин из данной группы до сих пор находится на Михайловской, около здания МИД. Они выкрикивают нецензурные призывы, однако прямых конфликтов не происходит.

Реакция церкви

Киевская митрополия Православной церкви Украины также отреагировала на проведение "КиевПрайд".

Как оказалось, церковь рассматривает данное мероприятие, как "сознательную циничную антицерковную провокацию" из-за избрания места, времени и цели проведения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.

В заявлении Киевской митрополии ПЦУ, отмечается, что нынешнее проведение мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в канун дня Святой Троицы "не является случайным стечением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокационных и антицерковных намерениях организаторов".

"Киевская Митрополия ПЦУ выражает протест против этой провокации и напоминает, что позиция Православной Церкви относительно самого явления гомосексуализма и его идеологической пропаганды зафиксирована в Декларации Поместного Собора ПЦУ "О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализма), его пропаганды в обществе, к гендерной идеологии и так называемых однополых браков (однополых сожительств)" от 27 июля 2023 г.", - говорится в заявлении.