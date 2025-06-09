Російські вкиди про обмін полоненими та протести в Лос-Анджелесі: новини за вихідні

Росія грає в "брудні ігри"

Черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією перенесли на пізніший термін. Раніше повідомлялося, що початок обміну заплановано на 7 червня.

Однак. в суботу, 7 червня, глава російської переговорної групи Володимир Мединський вийшов зі звинуваченнями на адресу України в нібито перенесенні обміну.

За його словами, вони передали списки з 640 осіб, а також доставили понад 1000 тіл загиблих українських воїнів до кордону в Брянській області.

Проте Координаційний штаб роз'яснив, що всі ці заяви не відповідають дійсності. Зокрема, щодо обміну росіяни передали списки з порушенням узгодженого раніше підходу.

Відомо, що щодо репатріації тіл вирішили діяти в односторонньому порядку теж всупереч узгоджених заходів.

Зеленський після таких дій з боку РФ заявив, що Росія грає в брудні ігри з обміном полонених.

Протести в Лос-Анджелесі

У п'ятницю понад 1000 осіб оточили федеральну будівлю у центрі Лос-Анджелеса через рейди проти нелегалів. Вже у суботу протести спалахнули у Парамаунті. Поліція застосувала проти демонстрантів газ і гранати.

Вранці неділі американський лідер Дональд Трамп розпорядився відправити 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса, щоб боротися з заворушеннями.

Згодом Трамп подякував Національній гвардії "за добре виконану роботу", однак, як виявилось, на той момент бійці Нацгвардії США ще навіть не прибули до місця заворушень.

Найпотужніша атака по Харкову

В ніч на 7 червня Харків зазнав наймасштабнішого обстрілу з початку повномасштабної війни. Обласна прокуратура Харкова повідомила про понад 50 дронів "Шахед", а також про застосування ворогом керованих авіабомб і ракет.

Внаслідок атаки постраждали 18 багатоповерхівок, серед яких три отримали серйозні пошкодження конструкцій, а також 13 приватних будинків.

Деталі про наслідки цієї атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий удар за день

Надвечір ворог завдав нового удару по Харкову. Цього разу застосувавши дві керовані авіабомби.

Зокрема один з ударів прийшовся по дитячій залізниці. РБК-Україна показувало фото руйнувань після атаки. Відомо, що внаслідок ворожого удару загинула нещодавно призначена керівниця закладу.

Загибель українок в Бельгії

Нагадаємо, що 6 червня близько 9:30 за місцевим часом пожежна бригада отримала виклик про пожежу у будинку на вулиці Мілсестраат у місті Хаасроде. Будинок належить місцевому священнику, але був орендований муніципалітетом для біженців з України.

Як тільки пожежу взяли під контроль, рятувальники знайшли тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну доньку, яку реанімували, але дівчинка не вижила.

Обидві жертви мали ножові поранення на тілах, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що пожежу було влаштовано навмисно.

В неділю, 8 червня, син жертви зізнався, що поранив ножем матір і сестру.

Конфлікт на "КиївПрайді"

В суботу, 7 червня, на Михайлівській площі у Києві відбувся захід до "Місяця рівності", який проводила ЛГБТ-спільнота.

Однак не минулось без скандалів. Спочатку до "КиївПрайду" прийшла група, яка була налаштована до бійки. Аби цьому запобігти, найбільш агресивно налаштованих правоохоронці доставили до райвідділку поліції.

Крім того, проведення "КиївПрайду" на Михайлівській площі засудили в Київській митрополії Православної церкви України.

Детальніше про те, як в Києві проходив "КиївПрайд", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що наступного дня спалахнув новий скандал. Як виявилось, серед затриманих був військовий з протезом.

У місцевих пабліках з'явилася інформація, що правоохоронці під час затримання пошкодили йому протез. Проте, як розповіли в поліції, військовослужбовець був серед групи осіб, яка не захотіла проходити поверхневу перевірку та влаштувала сутичку з поліцейськими.

Виявилось, що даний військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани.

Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко задумався про пам'ятник очільнику Китаю Сі Цзіньпіну у Мінську.

Так він нібито хоче віддячити китайській стороні за допомогу з будівництвом стадіону.

Найпопулярнішого тіктокера світу затримали в США

Найпопулярнішого у світі тіктокера Хабі Ламе, який має понад 160 млн підписників, затримувала міграційна служба США.

Причина - порушення імміграційного законодавства. Ламе в'їхав до Америки 30 квітня та перевищив термін дії своєї візи. Він вже залишив країну.

Негода у Києві

Надвечір неділі у Києві та області було оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня.

Мешканців закликали бути обережними.Злива в столиці була настільки сильна, що у деяких районах не видно сусідні домівки. РБК-Україна показало, як виглядає Київ під час негоди.

Як виявилось пізніше негода у Києві повалила дерева, затопила вулиці й переходи.

Погода в Україні

Цього тижня погода в Україні буде мінливою та контрастною. Вже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.

Детальний прогноз погоди на щодень можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.