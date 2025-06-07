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Более 50 дронов, КАБы и жертвы: что известно о самом мощном обстреле Харькова

Харьков, Суббота 07 июня 2025 09:52
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Более 50 дронов, КАБы и жертвы: что известно о самом мощном обстреле Харькова Фото: из-за обстрела Харькова есть жертвы и пострадавшие (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 7 июня массированно атаковала Харьков дронами, ракетами и бомбами. Это был самый мощный обстрел города с начала полномасштабной войны.

Что известно о последствиях атаки на Харьков - в материале РБК-Украина ниже.

Самый мощный удар

Мэр города Игорь Терехов заявил, что, по предварительным подсчетам, враг атаковал город 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами.

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - написал Терехов ночью в Telegram.

Прокуратура называет еще большие цифры. По словам начальника управления облпрокуратуры Спартака Борисенко, РФ била по Харькову более 50 дронами, четырьмя управляемыми авиабомбами и одной ракетой, вероятно, Х-35.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит о 53 "Шахедах", которые этой ночью атаковали Харьков.

Повреждения

Всего под ударом врага этой ночью было два района Харькова. По данным мэра, зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов и 13 частных домов.

Фото: РФ массированно ударила по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Киевский район

  • По данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 квадратных метров. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.
  • Также известно о попадании дронов в частный дом, который загорелся, в дерево возле двухэтажки и в землю, в результате чего загорелась хозяйственная постройка.

Основянский район

  • Попадание БпЛА в девятиэтажный дом. Загорелись 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 квадратных метров.
  • Из-под завалов деблокировали женщину.
  • Также горели два автомобиля.

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на 8:40 известно о 21 пострадавшем в Харькове. Среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

В результате массированной атаки РФ погибли трое жителей Харькова.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия выпустила по Украине 206 дронов и 9 ракет различных типов, в том числе и баллистические. Силы ПВО обезвредили 167 дронов и сбили семь ракет.

Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение обломков - 7 локациях.

Также ночью под ударом врага была Днепропетровская область. В регионе уничтожили 6 ракет и 27 ракет в регионе. Враг атаковал Днепр и Павлоград, есть повреждения и пострадавшие.

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Харьков Война в Украине Атака дронов
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