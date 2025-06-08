Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил 2000 бойцов Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 2000 бойцов Нацгвардии для восстановления порядка в Лос-Анджелесе. На фоне волны иммиграционных рейдов там возросли беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и The Guardian .

В заявлении Белого дома говорится, что минимум 2000 солдат Нацгвардии будут развернуты "на 60 дней или по усмотрению министра обороны". Сам глава Пентагона, Пит Хегсет, сообщил, что морские пехотинцы также будут мобилизованы, "если насилие продолжится".

Планы по развертыванию появились после того, как в Лос-Анджелесе второй день подряд усилились демонстрации. Причиной стали действия иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Там заявили, что на этой неделе по всей стране ежедневно арестовывали 2000 человек без документов, в том числе 118 человек в районе Лос-Анджелеса.

"(Власти мобилизуют войска для - ред.) борьбы с насилием и разрушениями, происходящими вблизи мест проведения рейдов, где собираются демонстранты", - заявил пограничный командир Том Хоман в одном из интервью.

Что предшествовало

Как пишет Bloomberg, в пятницу более 1000 протестующих окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса. Уже в субботу, в Парамаунте, к югу от города, вспыхнули дополнительные демонстрации.

Тем временем местные СМИ сообщали о применении слезоточивого газа и светошумных гранат для разгона толпы.

Ранее в субботу Министерство внутренней безопасности обвинило лидеров демократов в Калифорнии, а именно - губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс - в содействии насилию.

"Жестокие нападения на сотрудников правоохранительных органов в Лос-Анджелесе со стороны участников беспорядков являются отвратительными, и мэр Басс и губернатор Ньюсом должны призвать к их прекращению", - заявила пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.

Ньюсом в свою очередь сказал, что план федерального правительства взять под контроль Нацгвардию штата и развернуть войска - был "намеренно подстрекательским" и, вероятно, приведет к эскалации напряженности. Басс добавил, что "тактика сеет ужас в наших общинах".

Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что не участвует в федеральных мерах по обеспечению иммиграционного законодательства и не планирует этого делать.

"Хоть полиция Лос-Анджелеса продолжит свое видимое присутствие во всех наших сообществах для обеспечения общественной безопасности, мы не будем помогать или участвовать в каких-либо массовых депортациях, а также полиция Лос-Анджелеса не будет пытаться определить иммиграционный статус отдельного человека", - сообщил в соцсетях начальник полиции Джим Макдоннелл.

Секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм предупредила протестующих, что любое насилие в отношении офицеров будет преследоваться по закону.

Тем временем иммиграционная и таможенная полиции США пообещала продолжить наращивать аресты, пока власти выполняют обещание Трампа контролировать крупнейшую депортацию в истории США.