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Как выглядит детская железная дорога в Харькове после прилета КАБа: фото последствий

Украина, Суббота 07 июня 2025 19:56
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Как выглядит детская железная дорога в Харькове после прилета КАБа: фото последствий Фото: россияне ударили по детской железной дороге в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Карина Левицкая

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге в Харькове. Появились фото разрушений после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов рассказал, что около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Одно из попаданий было по детской железной дороге.

Фото: россияне ударили по детской железной дороге в Харькове (t.me/synegubov)

Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил он.

В то же время глава ОВА отметил, что в результате обстрела повреждены

  • 2 здания детской железной дороги,
  • 4 вагона,
  • 2 частных дома,
  • хозяйственная постройка.

"На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС", - добавил он.

Фото с места прилета

Правоохранители рассказали, что еще один КАБ ударил по территории частного домовладения.

"Разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар. Третье попадание в лесополосу вблизи жилого дома. Без пожара", - добавили в МВД.

Мощнейшая атака по Харькову

Заметим, что этой ночью Харьков подвергся самому масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны.

По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, на город было сброшено около 48 беспилотников типа "Шахед", а областная прокуратура сообщила о более 50 таких дронов. Кроме этого, враг применил управляемые авиабомбы и ракеты.

В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, три из которых получили серьезные конструктивные повреждения, а также 13 частных домов.

По состоянию на утро сообщалось о гибели трех человек, среди которых младенец в возрасте полутора месяцев и 14-летняя девочка, а также 21 раненого.

Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Под вечер россияне снова атаковали Харьков. На этот раз двумя КАБами.

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