Как выглядит детская железная дорога в Харькове после прилета КАБа: фото последствий

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге в Харькове. Появились фото разрушений после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов рассказал, что около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

Одно из попаданий было по детской железной дороге.

Фото: россияне ударили по детской железной дороге в Харькове (t.me/synegubov)

Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил он.

В то же время глава ОВА отметил, что в результате обстрела повреждены

2 здания детской железной дороги,

4 вагона,

2 частных дома,

хозяйственная постройка.

"На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС", - добавил он.

Фото с места прилета

Правоохранители рассказали, что еще один КАБ ударил по территории частного домовладения.

"Разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар. Третье попадание в лесополосу вблизи жилого дома. Без пожара", - добавили в МВД.