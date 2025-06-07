Как выглядит детская железная дорога в Харькове после прилета КАБа: фото последствий
Россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге в Харькове. Появились фото разрушений после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Синегубов рассказал, что около 17.35 враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.
Одно из попаданий было по детской железной дороге.
Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина. Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил он.
В то же время глава ОВА отметил, что в результате обстрела повреждены
- 2 здания детской железной дороги,
- 4 вагона,
- 2 частных дома,
- хозяйственная постройка.
"На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС", - добавил он.
Фото с места прилета
Правоохранители рассказали, что еще один КАБ ударил по территории частного домовладения.
"Разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар. Третье попадание в лесополосу вблизи жилого дома. Без пожара", - добавили в МВД.
Мощнейшая атака по Харькову
Заметим, что этой ночью Харьков подвергся самому масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны.
По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, на город было сброшено около 48 беспилотников типа "Шахед", а областная прокуратура сообщила о более 50 таких дронов. Кроме этого, враг применил управляемые авиабомбы и ракеты.
В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, три из которых получили серьезные конструктивные повреждения, а также 13 частных домов.
По состоянию на утро сообщалось о гибели трех человек, среди которых младенец в возрасте полутора месяцев и 14-летняя девочка, а также 21 раненого.
Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
Под вечер россияне снова атаковали Харьков. На этот раз двумя КАБами.
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