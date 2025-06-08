В сети писали о задержании воина возле "КиевПрайда". Полиция говорит - бился протезом

В Киеве вчера, 7 июня, полицейские задержали группу людей, которые хотели устроить драку на "КиевПрайде" возле здания Министерства иностранных дел. Среди задержанных был военный с протезом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и заявление полиции Киева.

Вчера в местных пабликах появилась информация, что правоохранители задержали на Михайловской площади военного, а также повредили ему протез. Паблики также опубликовали соответствующие фото.

Однако сегодня утром в полиции Киева объяснили, что военнослужащий был среди группы лиц, которая не захотела проходить поверхностную проверку и устроила потасовку с полицейскими.

"Военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны", - рассказали в полиции Киева.

Там отметили, что следственный отдел Шевченковского управления полиции возбудил дело по факту насилия в отношении работника полиции. Сейчас ведется следствие.

Кроме того, правоохранители составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП в отношении других участников столкновения на Михайловской площади. У них изъяли дымовые шашки и газовые баллончики.