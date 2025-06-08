Зеленский заявил, что Россия играет в грязные игры с обменом пленных: о чем речь

Россия в очередной раз прибегает к манипуляциям и грязным играм в вопросе обмена пленных с Украиной. Несмотря на договоренности, списки военнопленных до сих пор не переданы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что уже второй день проводит разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, с руководителем ГУР Кириллом Будановым и с председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на тысячу человек плюс - о чем мы договаривались в Стамбуле - до сих пор, к сожалению, нет", - отметил он.

В то же время, Зеленский отметил, что россияне снова продолжают свою грязную игру.

"Российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру. Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек", - добавил он.

Зеленский рассказал, что со своей стороны Украина делает все для этого.

"И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия - и в частности усилия Соединенных Штатов - по переговорам и дипломатии", - подытожил президент.