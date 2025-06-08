Зеленский заявил, что Россия играет в грязные игры с обменом пленных: о чем речь
Россия в очередной раз прибегает к манипуляциям и грязным играм в вопросе обмена пленных с Украиной. Несмотря на договоренности, списки военнопленных до сих пор не переданы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что уже второй день проводит разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, с руководителем ГУР Кириллом Будановым и с председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.
"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на тысячу человек плюс - о чем мы договаривались в Стамбуле - до сих пор, к сожалению, нет", - отметил он.
В то же время, Зеленский отметил, что россияне снова продолжают свою грязную игру.
"Российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру. Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек", - добавил он.
Зеленский рассказал, что со своей стороны Украина делает все для этого.
"И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия - и в частности усилия Соединенных Штатов - по переговорам и дипломатии", - подытожил президент.
Обмены пленными
Напомним, что на переговорах в Стамбуле 2 июня делегации Украины и РФ договорились о втором масштабном обмене пленными.
Министр обороны Украины рассказал, что стороны договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.
Кроме того, Украина и РФ согласовали возвращение 6 тысяч тел погибших солдат с каждой стороны. Как известно, Украина уже подала списки на обмен, сформированные в соответствии с договоренностями.
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