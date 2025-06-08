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Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину

Минск, Воскресенье 08 июня 2025 13:50
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Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину Фото: Александр Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусский диктатор Александр Лукашенко размечтался о памятнике главе Китая Си Цзиньпину в Минске. Так он хочет отблагодарить китайскую сторону за помощь со строительством стадиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство "Белта".

Как рассказал Лукашенко во время церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона, он однажды попросил Си Цзиньпина помочь с его строительством.

"Он сказал: "Мы подумаем". В следующий раз, находясь в Пекине, я закончил переговоры, официальную часть, он берет меня за руку и говорит: "Давайте что-то покажу". Он подводит меня, огромный стол, снимает покрывало и говорит: "Вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу". Я сразу не поверил", - вспомнил белорусский диктатор.

По его словам, бассейн был построен исключительно за деньги Китая, а теперь завершилось строительство и стадиона.

"Было бы уместно здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря им, приняв решение, китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, которых мало в Европе", - добавил Лукашенко.

Напомним, прошлой осенью агентство Reuters сообщало, что Лукашенко усиливает сотрудничество с Китаем. Сейчас Китай - второй по величине торговый партнер Беларуси и ее крупнейший торговый партнер в Азии.

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