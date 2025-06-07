Что происходит с обменом между Украиной и РФ: ответ Координационного штаба

Российские заявления по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Российская сторона затягивает процесс и ведет грязные игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодняшние заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел. В течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух - направлениях репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных", - заявил в Коордштабе.

По обмену пленных: Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, но списки, которые передала РФ, не соответствуют согласованному подходу. Поэтому, по данным Коордштаба, Украина предоставила соответствующие комментарии и ждет следующего шага от РФ.

По репатриации тел: между Украиной и РФ действительно была достигнута договоренность об обмене, но его дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма, Россия прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, отметили в Коордштабе.

"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках договоренностей", - заявили в Коордштабе.

Там также призвали Россию прекратить грязные игры, вернуться к конструктивной работе и четко выполнить договоренности в ближайшие дни.