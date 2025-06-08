Непогода в Киеве повалила деревья, затопила улицы и переходы (фото, видео)

К вечеру, 8 июня, в Киеве прошел сильный ливень с градом. Непогода вызвала ряд неудобств жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и местные Telegram каналы.

"Киевляне, непогода принесла нам хлопоты. По районам города фиксируем падение деревьев. К сожалению, есть поврежденное имущество, автомобили", - сообщил начальник КГВА.

По его словам, главы районных государственных администраций на связи и занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды.

"Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС. Службы сделают все возможное", - добавил он.

Ситуация в Шевченковском районе

Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович рассказал, что по состоянию на 20:30 из-за непогоды на территории района зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждения электросетей и частичное блокирование проезжей части.

По его словам, падение деревьев на проезжую часть произошло по адресам:

ул. Щербаковского, 49, 53-А, 60-Б, 61,

ул. Стеценко, 2-А,

ул. Турчина, 11-А,

ул. Мечты, 18-А,

ул. Щербаковского, 59 - частично ограничено движение.

Он пояснил, что по последнему адресу временно заблокированы троллейбусные маршруты.

"Работают КП "Киевгорсвет" и КП СЗН Шевченковского района. По многочисленным адресам произошло повреждение электросетей и имущества. К ликвидации последствий привлечены все коммунальные службы района!", - добавил Сазанович.