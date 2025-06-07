Обмен пленными между Украиной и РФ, скорее всего, перенесут: что известно

Очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией, скорее всего, будет перенесен на более поздний срок. Ранее сообщалось, что начало обмена запланировано на 7 июня.

Почему обмен пленными не начался 7 июня

Сегодня глава российской переговорной группы Владимир Мединский вышел с обвинениями в адрес Украины в якобы переносе обмена. По его словами, они передали списки из 640 человек, а также доставили более 1000 тел погибших украинских воинов к границе в Брянской области.

Но Координационный штаб разъяснил, что все эти заявления не соответствуют действительности. В частности, по обмену россияне передали списки с нарушением согласованного ранее подхода. А по репатриации тел решили действовать в одностороннем порядке тоже вразрез согласованных мер.

Как сообщил источник РБК-Украина, украинская сторона требует, чтобы обмен не был "слепым", то есть прошел по согласованным спискам. Россияне отказываются, хотя раньше соглашались и теперь давят на украинскую сторону.

"Поэтому наша сторона сейчас формирует списки и требует этого от них. Обмен тщательно готовится, но из-за манипуляций со стороны России он, скорее всего, будет перенесен", - добавил собеседник.

Фактически и в прошлый раз были манипуляции. Несмотря на то, что были договоренности по определенным категориям людей, россияне соврали. Например, Украина передала коллаборантов, о чем были даже видео у блогеров. Взамен хотела получить гражданских, чтобы спасти их от уголовного преследования в России. Но в итоге выдали тех, кого и так собирались депортировать. То есть просто заполнили списками другими людьми.

Каким должен быть новый обмен пленными

На переговорах в Стамбуле 2 июня стороны договорились об обмене по формуле "всех на всех". И речь идет о том, что в его рамках освободят тяжелораненых, больных и молодых солдат в возрасте от 18 до 25 лет.

Ожидается, что точно пройдет обмен "1000 на 1000" и, возможно, еще один в формате "200 на 200". Глава российской делегации Мединский, подтверждал, что новый обмен должен стать самым масштабным за время российско-украинской войны.

Когда хотели начать новый обмен пленными

На этой неделе сообщалось, что российская сторона готова передать 500 человек в субботу и воскресенье, то есть 7 и 8 июня. Украинская сторона говорила, что передаст такое же число пленных.

В Москве уточняли, что процесс может начаться может начаться 7, 8 или 9 июня, а что касается общего количество, то прорабатывается обмен в общей сложности "1200 на 1200".