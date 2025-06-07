Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла руководитель заведения
В Харькове во время ракетного обстрела пострадала детская железная дорога. В результате вражеского удара погибла недавно назначенная руководительница заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
"Очередной коварный удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, 4 железнодорожников ранены. Рядом с ними в больнице наши люди, чтобы была максимальная поддержка и помощь", - пояснил глава УЗ.
По его словам, вражеский удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной - детской железной дорогой Харькова.
"Из соображений безопасности ее не открываем - отменяли открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в противном случае". - отметил он.
Однако рассказал, что удар унес жизнь руководительницы заведения. По словам Перцовского, руководительницей детской железной дороги была молодая сотрудница, которую назначили всего 2 недели назад.
Самая мощная атака по Харькову
Напомним, что этой ночью Харьков подвергся наиболее масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны.
По словам мэра Игоря Терехова, по городу было выпущено около 48 беспилотников типа "Шахед". Областная прокуратура сообщила о более 50 таких дронов, а также о применении врагом управляемых авиабомб и ракет.
В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, среди которых три получили серьезные повреждения конструкций, а также 13 частных домов.
По состоянию на утро известно о гибели трех человек, среди которых полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка, а также о 21 пострадавшем.
Детали о последствиях этой атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
Второй удар за день
К вечеру враг нанес новый удар по Харькову. На этот раз применив две управляемые авиабомбы КАБ.
Среди прочего россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге. РБК-Украина показывало фото разрушений после атаки.
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