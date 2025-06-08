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В Киеве резко изменилась погода: заливает сильный ливень с градом (фото, видео)

Воскресенье 08 июня 2025 18:49
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В Киеве резко изменилась погода: заливает сильный ливень с градом (фото, видео) Иллюстративное фото: в некоторых районах упали деревья, из-за дождя не видно даже соседние дома (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 8 июня, в Киеве резко изменилась погода. В столице начался сильный ливень с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram каналы.

В частности, около часа назад в "Украинском гидрометеорологическом центре" предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киеву.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 08 июня и ночью 09 июня гроза. 1-й уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорилось в сообщении.

По состоянию на 18:25 в сети начали распространяться кадры, на которых видно сильный дождь и град.

Причем ливень настолько сильный, что в некоторых районах столицы не видно соседние дома. Также сообщается, что в ряде районов падают деревья.

Также сообщается, что из-за резкой смены погоды, переходы Киева переполнены людьми.

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Напомним, что согласно Укргидрометцентру, погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.

Подробнее ознакомиться с прогнозом на каждый будний день следующей недели - можно в материале РБК-Украина.

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