РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 16
Вечером, 7 июня, россияне атаковали Харьков двумя КАБами. В результате удара повреждено здание детской железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Он уточнил, что из-за вражеской атаки повреждения фиксируются в двух районах:
- Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги;
- Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом.
"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - добавил Синегубов.
В то же время по данным мэра города, по состоянию на 18:32 в Харькове уже 10 раненых из-за удара РФ по Шевченковскому району. Еще один человек погиб.
Обновлено в 18:45
Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на эту минуту, в больницы с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека.
Отметим, что он записал видео возле здания детской железнодорожной в центре города. Судя по кадрам, в здании как минимум выбило окна и повреждена крыша.
Обновлено в 19:01
Мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 16.
Тем временем Синегубов пишет, что уже 8 человек доставлены в больницы. Среди доставленных - 14-летний парень. Также глава ОВА уточнил, что среди пострадавших - трое тяжело раненых.
Обновлено в 19:05
"В Харькове в результате вражеских ударов КАБ погибла 30-летняя женщина", - уточнил Синегубов.
Обновлено в 19:22
"Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. На эту минуту, количество раненых, находящихся в больницах города достигло 9. Среди них - три человека в тяжелом состоянии", - информирует глава ОВА.
В то же время Синегубов и Терехов добавили, что количество пострадавших растет и достигло 18.
Самую мощная атака по Харькову
Напомним, в ночь на 7 июня россияне совершили самую мощную атаку по Харькову за все время полномасштабной войны.
По данным мера, город атаковали 48 БпЛА типа "Шахед", а в областной прокуратуре говорили о более 50 дронах. Кроме того, враг применил для атаки управляемые авиабомбы, а также ракеты.
Утром было известно, что в результате атаки повреждены 18 многоквартирных домов (в трех из них повреждено конструктив), и 13 приватных домов. Также по состоянию на 8:40 трое человек погибли, и еще 21 пострадали. Среди пострадавших - полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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