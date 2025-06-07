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РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 16

Суббота 07 июня 2025 18:36
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РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 16 Фото: в городе есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 7 июня, россияне атаковали Харьков двумя КАБами. В результате удара повреждено здание детской железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Он уточнил, что из-за вражеской атаки повреждения фиксируются в двух районах:

  • Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги;
  • Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом.

"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - добавил Синегубов.

В то же время по данным мэра города, по состоянию на 18:32 в Харькове уже 10 раненых из-за удара РФ по Шевченковскому району. Еще один человек погиб.

Обновлено в 18:45

Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на эту минуту, в больницы с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека.

Отметим, что он записал видео возле здания детской железнодорожной в центре города. Судя по кадрам, в здании как минимум выбило окна и повреждена крыша.

Обновлено в 19:01

Мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 16.

Тем временем Синегубов пишет, что уже 8 человек доставлены в больницы. Среди доставленных - 14-летний парень. Также глава ОВА уточнил, что среди пострадавших - трое тяжело раненых.

Обновлено в 19:05

"В Харькове в результате вражеских ударов КАБ погибла 30-летняя женщина", - уточнил Синегубов.

Обновлено в 19:22

"Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. На эту минуту, количество раненых, находящихся в больницах города достигло 9. Среди них - три человека в тяжелом состоянии", - информирует глава ОВА.

В то же время Синегубов и Терехов добавили, что количество пострадавших растет и достигло 18.

Самую мощная атака по Харькову

Напомним, в ночь на 7 июня россияне совершили самую мощную атаку по Харькову за все время полномасштабной войны.

По данным мера, город атаковали 48 БпЛА типа "Шахед", а в областной прокуратуре говорили о более 50 дронах. Кроме того, враг применил для атаки управляемые авиабомбы, а также ракеты.

Утром было известно, что в результате атаки повреждены 18 многоквартирных домов (в трех из них повреждено конструктив), и 13 приватных домов. Также по состоянию на 8:40 трое человек погибли, и еще 21 пострадали. Среди пострадавших - полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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Игорь Терехов Харьков Война в Украине Олег Синегубов
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