РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 16

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Он уточнил, что из-за вражеской атаки повреждения фиксируются в двух районах:

Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги;

в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги; Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом.

"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - добавил Синегубов.

В то же время по данным мэра города, по состоянию на 18:32 в Харькове уже 10 раненых из-за удара РФ по Шевченковскому району. Еще один человек погиб.

Обновлено в 18:45

Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на эту минуту, в больницы с ранениями различной степени тяжести доставлены 4 человека.

Отметим, что он записал видео возле здания детской железнодорожной в центре города. Судя по кадрам, в здании как минимум выбило окна и повреждена крыша.

Обновлено в 19:01

Мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 16.

Тем временем Синегубов пишет, что уже 8 человек доставлены в больницы. Среди доставленных - 14-летний парень. Также глава ОВА уточнил, что среди пострадавших - трое тяжело раненых.

Обновлено в 19:05

"В Харькове в результате вражеских ударов КАБ погибла 30-летняя женщина", - уточнил Синегубов.

Обновлено в 19:22

"Медики госпитализировали еще одного пострадавшего. На эту минуту, количество раненых, находящихся в больницах города достигло 9. Среди них - три человека в тяжелом состоянии", - информирует глава ОВА.

В то же время Синегубов и Терехов добавили, что количество пострадавших растет и достигло 18.