Самого популярного тиктокера мира задержали в США: что произошло

Самого популярного в мире тиктокера Хаби Ламе на этой неделе задержала иммиграционная служба США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Как известно, иммиграционная и таможенная служба США 6 июня задержала 25 летнего гражданина Италии Серинге Хабане Ламе в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Причина задержания - нарушение иммиграционного законодательства.

В заявлении о задержании говорится, что Ламе въехал в Соединенные Штаты 30 апреля и "превысил срок действия своей визы".

Известно, что тиктокера освободили в тот же день, и сейчас он уже выехал из Соединенных Штатов.

Заметим, что Ламе является послом доброй воли ЮНИСЕФ и имеет более 162 миллионов подписчиков в TikTok. Парень занимает первое место по количеству подписчиков в социальной сети TikTok.

Он получил известность благодаря своим коротким немым видео, в которых высмеивает запутанные учебные пособия и советы, которых достаточно в интернете.



Фото: скрин одного из видео Серинге Хабане Ламе (tiktok.com/@khaby.lame)

Он подчеркивает свои видео фирменным жестом - ладони, повернутые к небу, в сопровождении многозначительной улыбки и широко открытых глаз - предлагая собственные простые средства.