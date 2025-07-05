Рекордная атака на Киев и обмен пленными: новости за 4 июля
Российские военные в ночь на 4 июля совершили рекордную атаку на Киев, а днем пятницы Украина и Россия провели уже восьмой этап обмена пленными.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 4 июля, - в материале РБК-Украина.
Атака на Киев в ночь на 4 июля
Напомним, что в ночь на 4 июля Киев снова стал мишенью масштабной российской атаки с воздуха. Столицу атаковали ракетами и дронами. После ночной тревоги в разных районах столицы зафиксировали пожары, обломки, разрушения и пострадавших.
С ночи и до утра Киев окутал дым - жителей призвали закрыть окна для собственной безопасности. С последствиями удара до сих пор работают спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.
О масштабах разрушений читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь рассказал о том, что могло стать причиной этого массированного обстрела.
Также вечером пятницы в сети появились кадры, которые показывают, какой адской выдалась ночь для столицы.
Тем временем МИД Польши направил россиянам ноту из-за повреждения посольства в Киеве
"МИД подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года", - говорится в сообщении.
Обмен пленными
В пятницу Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.
Стоит добавить, что во время большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.
А СБУ показала эксклюзивные фото и видео с последнего обмена пленными.
Атаки на Кривой Рог
Вчера днем российские военные нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.
Все, что известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.
К вечеру оккупанты снова нанесли удар по городу, как следствие в Кривом Роге начался пожар.
Заметим, что авиаудар в Кривом Роге состоялся сразу после объявления угрозы. Раздался мощный взрыв.
На месте прилета вспыхнул масштабный пожар, а в соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.
РБК-Украина писало, чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ.
Стоит добавить, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала фото последствий вражеского удара по городу.
Трамп может возобновить поставки ракет Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.
Также, по словам главы украинского государства, они с Трампом договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.
Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.
В то же время Reuters со ссылкой на источник пишет об оптимистическом настрое относительно возобновления поставок ракет Patriot в Украину после "очень хорошего" разговора между президентами.
Россияне вызвали блэкаут на ЗАЭС
Во время атаки на Украину оккупанты ударили по линии электропередач, соединяющей Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины. Это уже восьмой блэкаут на ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения.
"Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Однако специалисты "Укрэнерго" вскоре возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.
После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов - сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины.
В Германии перевернулся автобус
Как стало известно, среди 54 пассажиров были украинцы
Автобус компании FlixBus направлялся из Копенгагена в Вену. Около 02:30 ночи он перевернулся и съехал в кювет. По данным полиции, 31 человек получил ранения, 25 из них легкие, а шесть - серьезные.
Завод в России атаковали дроны, похожие на "Шахед"
Украина в ночь на 4 июля нанесла удар по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Профильные медиа сходятся на том, что это был новый тип ударного беспилотника, визуально похожим на ирано-российский "Шахед".
Отметим, внешнее сходство с ним, например, имеет украинский дрон "Батяр".
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