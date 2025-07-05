Рекордная атака на Киев и обмен пленными: новости за 4 июля

Российские военные в ночь на 4 июля совершили рекордную атаку на Киев, а днем пятницы Украина и Россия провели уже восьмой этап обмена пленными.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 4 июля, - в материале РБК-Украина .

Атака на Киев в ночь на 4 июля

Напомним, что в ночь на 4 июля Киев снова стал мишенью масштабной российской атаки с воздуха. Столицу атаковали ракетами и дронами. После ночной тревоги в разных районах столицы зафиксировали пожары, обломки, разрушения и пострадавших.

С ночи и до утра Киев окутал дым - жителей призвали закрыть окна для собственной безопасности. С последствиями удара до сих пор работают спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.

О масштабах разрушений читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь рассказал о том, что могло стать причиной этого массированного обстрела.

Также вечером пятницы в сети появились кадры, которые показывают, какой адской выдалась ночь для столицы.

Тем временем МИД Польши направил россиянам ноту из-за повреждения посольства в Киеве

"МИД подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года", - говорится в сообщении.

Обмен пленными

В пятницу Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

Стоит добавить, что во время большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.

А СБУ показала эксклюзивные фото и видео с последнего обмена пленными.

Атаки на Кривой Рог

Вчера днем российские военные нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.

Все, что известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.

К вечеру оккупанты снова нанесли удар по городу, как следствие в Кривом Роге начался пожар.

Заметим, что авиаудар в Кривом Роге состоялся сразу после объявления угрозы. Раздался мощный взрыв.

На месте прилета вспыхнул масштабный пожар, а в соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.

РБК-Украина писало, чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ.

Стоит добавить, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала фото последствий вражеского удара по городу.

Трамп может возобновить поставки ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.

Также, по словам главы украинского государства, они с Трампом договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.

Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.

В то же время Reuters со ссылкой на источник пишет об оптимистическом настрое относительно возобновления поставок ракет Patriot в Украину после "очень хорошего" разговора между президентами.

Россияне вызвали блэкаут на ЗАЭС

Во время атаки на Украину оккупанты ударили по линии электропередач, соединяющей Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины. Это уже восьмой блэкаут на ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения.

"Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Однако специалисты "Укрэнерго" вскоре возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов - сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины.

В Германии перевернулся автобус

Как стало известно, среди 54 пассажиров были украинцы

Автобус компании FlixBus направлялся из Копенгагена в Вену. Около 02:30 ночи он перевернулся и съехал в кювет. По данным полиции, 31 человек получил ранения, 25 из них легкие, а шесть - серьезные.

Завод в России атаковали дроны, похожие на "Шахед"

Украина в ночь на 4 июля нанесла удар по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Профильные медиа сходятся на том, что это был новый тип ударного беспилотника, визуально похожим на ирано-российский "Шахед".

Отметим, внешнее сходство с ним, например, имеет украинский дрон "Батяр".