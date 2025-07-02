ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему Вашингтон приостановил поставки оружия Украине: объяснение посла США при НАТО

Среда 02 июля 2025 18:35
UA EN RU
Почему Вашингтон приостановил поставки оружия Украине: объяснение посла США при НАТО Фото: Мэттью Витакер, посол США при НАТО (flickr by Aizsardzības ministrija)
Автор: Иван Носальский

США сделали паузу в передаче Украине оружия, чтобы позаботиться о собственных потребностях. Вашингтон хочет быть готовым к обороне.

Как передает РБК-Украина, об этом посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил в эфире Fox Business.

"Я думаю, что самое важное, что именно так выглядит "Америка прежде всего": мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов", - заявил он, комментируя приостановку поставок.

По словам Витакера, Пентагон постоянно обеспечивает Соединенные Штаты стратегическими оборонными возможностями, необходимыми для проявления силы.

"И поэтому мы должны убедиться, что у нас достаточно ракет для Patriot, у нас достаточно средств противовоздушной обороны и всего того, что нам нужно для обеспечения нашего успеха на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.

Он напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили на Иран высокоточные бомбы, чтобы уничтожить ядерные объекты.

Поэтому, как добавил Витакер, США нужно убедиться, что "у них есть все необходимое в любое время, чтобы заниматься сдерживанием и защищать себя".

Приостановка поставок оружия из США

Напомним, ранее СМИ написали о том, что США ставит на паузу поставки в Украину ракет для ПВО, а также артиллерийских снарядов.

Позже издание The New York Times отметило, что речь, в частности, о ракетах для систем ПВО Patriot. Они предельно важны для Украины, поскольку могут сбивать баллистические ракеты.

В Минобороны Украины рассказали, что никаких официальных сообщений о приостановке поставок не было. При этом там пообещали уточнить все детали.

Детальнее о ситуации с передачей оружия - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства