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Украина провела восьмой этап обмена с РФ: кого удалось вернуть (фото, видео)

Пятница 04 июля 2025 13:30
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Украина провела восьмой этап обмена с РФ: кого удалось вернуть (фото, видео) Фото: стороны провели восьмой этап обмена пленными (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Данила Крамаренко

Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

РБК-Украина рассказывает главное о новом обмене.

"Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года", - сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня возвращаются защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая и Мариупольская области, Луганская, Харьковская, Херсонская области. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

А также гражданские лица.

В то же время, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил особенность этого обмена.

"Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения. Подавляющее большинство освобожденных попали в плен в 2022 году", - написал он.

Также домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.

"Этот обмен - результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины", - уточнил Лубинец.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет.

Как прошел седьмой этап обмена

Предыдущий этап прошел в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы. Количество освобожденных, как и на этапах до этого, не разглашалось.

Большинство находились в плену более трех лет. Среди них были рядовые, сержанты и офицеры, в том числе защитники Мариуполя и те, кого россияне захватили при отступлении с Чернобыльской АЭС. Тогда были обменяны молодые бойцы, тяжелораненные и больные - категории согласно договоренностям в Стамбуле.

Подробнее читайте в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена (видео)".

Отметим, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина уточнил, что это был очередной, но не крайний этап. По его словам, процесс сопровождается определенными проблемами, иначе уже был бы завершен.

Нынешний обмен стал результатом встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Тогда сообщалось, что в общей сложности могут освободить по 1200 человек с обеих сторон.

Дальнейший переговорный процесс привязан к гуманитарному. Российская сторона предлагала провести третий раунд в Стамбуле после 22 июня, но дата до сих не согласована из-за продолжающихся обменов.

Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил возобновление переговоров после обменов. При этом он подчеркнул, что официальный Киев будет настаивать на предметном диалоге об организации встречи на уровне лидеров Украины и России.

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Обмен пленными Война России против Украины
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