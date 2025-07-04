Украина провела восьмой этап обмена с РФ: кого удалось вернуть (фото, видео)

Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

"Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года", - сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня возвращаются защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая и Мариупольская области, Луганская, Харьковская, Херсонская области. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

А также гражданские лица.

В то же время, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил особенность этого обмена.

"Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения. Подавляющее большинство освобожденных попали в плен в 2022 году", - написал он.

Также домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.

"Этот обмен - результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины", - уточнил Лубинец.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет.

Как прошел седьмой этап обмена

Предыдущий этап прошел в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы. Количество освобожденных, как и на этапах до этого, не разглашалось.

Большинство находились в плену более трех лет. Среди них были рядовые, сержанты и офицеры, в том числе защитники Мариуполя и те, кого россияне захватили при отступлении с Чернобыльской АЭС. Тогда были обменяны молодые бойцы, тяжелораненные и больные - категории согласно договоренностям в Стамбуле.

Подробнее читайте в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена (видео)".