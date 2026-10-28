Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России

Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией по завершению войны могут состояться 10 ноября.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил газете The Sun.

Сначала переговоры были запланированы на конец следующего месяца, но, по словам главы государства, событие может состояться уже 10 ноября.

Президент отметил, что Киев стремится к скорейшему началу переговоров и предложил провести встречу в это воскресенье, однако решил подождать, пока в США завершится голосование.

Ожидается, что саммит возглавит американская делегация в Абу-Даби. Это будут первые очные переговоры после того, как президент США Дональд Трамп ослабил санкции против РФ.

Напомним, во вторник, 27 октября, лидеры Финляндии и Норвегии позвонили российскому диктатору, чтобы призвать его прекратить войну в Украине.

Перед этим Стубб и Стере провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.