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Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности

Пятница 04 июля 2025 16:41
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Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Березина, Иван Носальский

Сегодня, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Детальнее о разговоре Трампа и Зеленского – в материале РБК-Украина.

Первые детали от Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переговоры между президентами уже состоялись.

"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро", - отметил он.

Информация западных СМИ

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник написал, что звонок между Трампом и Зеленским продлился около 40 минут.

Собеседник журналиста утверждает, что разговор "был хорошим".

Также Равид уточнил, что лидеры обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки систем противовоздушной обороны для защиты от атак РФ.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разговор с президентом США Дональдом Трампом был очень важный и полезный.

Глава украинского государства поздравил американского лидера и американский народ с Днем независимости США.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна за всю предоставленную помощь от США, которая помогает сохранять жизни людей и независимость. По его словам, сейчас необходима достойная сделка для мира и Украина поддерживает предложения Вашингтона.

Зеленский рассказал, что одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте и российские удары по Украине.

"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", - добавил он.

Также лидеры детально обсудили возможности оборонной промышленности и идею совместного производства.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - рассказал президент Украины.

В ходе переговоров поднимался вопрос взаимных закупок и инвестиций. Президенты Украины и США обменялись мнениями о дипломатической ситуации.

О чем говорили лидеры Украины и США

Звонок был организован на фоне приостановки американской оборонной поддержки. Как анонсировал Зеленский накануне разговора с Трампом, Украина рассчитывает на продление помощи от США. В первую очередь речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot.

"Пауза" в помощи от США

1 июля в западных СМИ начали распространяться сообщения о приостановлении Штатами поставок Украине некоторых видов вооружений. Вскоре в Белом доме подтвердили эту информацию, объяснив паузу "приоритетом национальных интересов США".

Несколько медиа со ссылкой на источники в администрации президента и Пентагоне написали, что США приостановили поставки артиллерийских боеприпасов, ракет Stinger, Patriot и Hellfire. В частности, на паузу были поставлены даже поставки тех партий вооружений, которые уже находились на складах в Польше.

Реагируя на ситуацию, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ведет переговоры с Вашингтоном на рабочем уровне, чтобы уточнить все детали.

В то же время в Пентагоне заявили, что предоставляют главе США Дональду Трампу расширенные варианты военной помощи Украине. А в Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты остановили не все поставки оружия.

Подробнее о паузе в военной поддержке США можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Накануне Трамп побеседовал с Путиным

За день до разговора с Владимиром Зеленским, 3 июля, лидер Белого Дома пообщался с главой Кремля. Их разговор длился около часа.

После завершения звонка президент США заявил, что не доволен позицией главы РФ, прогресс по прекращению войны не достигнут, и он разочарован российским лидером, который, по его мнению, не хочет завершения конфликта.

"Я разочарован Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо", – сказал Трамп журналистам.

В то же время в Кремле рассказали, что в ходе беседы с американским лидером глава РФ подчеркнул, что не отступится от своих целей по "устранению причин конфликта в Украине". Сообщается, что Трамп якобы требовал как можно быстрее прекратить войну, однако Путин выступает за поиск "переговорного разрешения конфликта". При этом вопросы поставок оружия Украине и продления переговоров Украины и РФ в Турции не поднимались.

Отметим, что накануне Москве цинично прокомментировали приостановку поставок оружия США Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "чем меньше ракет поступает из-за границы, тем ближе конец СВО", намекнув на якобы проблемы американской оборонной промышленности и перенаправление поставок в Израиль.

К тому же, ранее Кремль настаивала на прекращении поставок западного вооружения Украине как условии для начала переговоров о прекращении огня.

Когда Трамп и Зеленский общались в последний раз

Последний разговор между президентами Украины и США состоялся 25 июня 2025 во время саммита НАТО в Гааге.

После общения с Зеленским Трамп заявил, что рассмотрит возможность поставки Украине ракет для комплексов ПВО Patriot.

Он назвал почти часовую встречу "очень приятной", хотя и отметил, что у них с украинским коллегой "были тяжелые времена" в прошлом.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал разговор с Трампом как содержательный. По его словам, в беседе они "охватили все действительно значимые вопросы". Накануне анонсировалось, что ключевой темой переговоров Зеленского и Трампа на саммите НАТО будет вопрос закупки оружия Украиной у Соединенных Штатов.

При подготовке материала использовались: публикации Politico, WSJ, New York Times, Bloomberg, заявление Владимира Зеленского, сообщения РосСМИ.

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