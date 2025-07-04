Кривой Рог под атакой "Шахедов": в городе прогремел взрыв

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером атакуют Кривой Рог ударными дронами "Шахед". В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram .

По его словам, еще два "Шахеда" кружат над городом.

Он призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать кадры с последствиями в сети.

Ночной удар

Напомним, в ночь на 4 июля Украину атаковало рекордное количество "Шахедов". Всего в воздушном пространстве было зафиксировано более 330 таких дронов.

Одной из приоритетных целей атаки россиян стал Киев. В столице регулярно звучали взрывы.

Согласно последней информации из-за удара по Киеву пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок.

Также россияне атаковали Кривой Рог. Было известно о большом пожаре в городе и перебоях со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.