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Кривой Рог под атакой "Шахедов": в городе прогремел взрыв

Кривой Рог, Пятница 04 июля 2025 18:28
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Кривой Рог под атакой "Шахедов": в городе прогремел взрыв Иллюстративное фото: россияне атакуют Кривой Рог "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером атакуют Кривой Рог ударными дронами "Шахед". В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв", - написал Вилкул.

Он призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать кадры с последствиями в сети.

По его словам, еще два "Шахеда" кружат над городом.

Ночной удар

Напомним, в ночь на 4 июля Украину атаковало рекордное количество "Шахедов". Всего в воздушном пространстве было зафиксировано более 330 таких дронов.

Одной из приоритетных целей атаки россиян стал Киев. В столице регулярно звучали взрывы.

Согласно последней информации из-за удара по Киеву пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок.

Также россияне атаковали Кривой Рог. Было известно о большом пожаре в городе и перебоях со светом.

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Кривой Рог Взрыв Война в Украине Дрони Атака дронов
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