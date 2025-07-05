Рекордна атака на Київ та обмін полоненими: новини за 4 липня

Російські військові у ніч на 4 липня здійснили рекордну атаку на Київ, а вдень п'ятниці Україна та Росія провели вже восьмий етап обміну полонених.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 4 липня, - в матеріалі РБК-Україна .

Атака на Київ в ніч на 4 липня

Нагадаємо, що у ніч проти 4 липня Київ знову став мішенню масштабної російської атаки з повітря. Столицю атакували ракетами й дронами. Після нічної тривоги в різних районах столиці зафіксували пожежі, уламки, руйнування й постраждалих.

Від ночі й до ранку Київ оповив дим - мешканців закликали зачинити вікна задля власної безпеки. З наслідками удару досі працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальники.

Про масштаби руйнувань читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь розповів про те, що могло стати причиною цього масованого обстрілу.

Також надвечір п'ятниці у мережі з’явилися кадри, які показують, якою пекельною видалась ніч для столиці.

Тим часом МЗС Польщі надіслав росіянам ноту через пошкодження посольства в Києві

"МЗС наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими

В п'ятницю Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.

Варто додати, що під час великого обміну, окрім військових, Україні вдалося повернути й особливу категорію цивільних.

А СБУ показала ексклюзивні фото та відео з останнього обміну полоненими.

Атаки на Кривий Ріг

Вчора вдень російські військові завдали удару по Кривому Рогу. У місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Надвечір окупанти знову завдали удар по місту, як наслідок в Кривому Розі почалась пожежа.

Зауважимо, що авіаудар в Кривому Розі відбувся відразу після оголошення загрози. Пролунав потужний вибух.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа, а у соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна писало, чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ.

Варто додати, що Державна служба надзвичайних ситуацій показала фото наслідків ворожого удару по місту.

Трамп може поновити поставки ракет Patriot

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.

Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.

Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.

Водночас Reuters з посиланням на джерело пише про оптимістичну налаштованість щодо відновлення поставок ракет Patriot до України після "дуже хорошої" розмовою між президентами.

Росіяни спричинили блекаут на ЗАЕС

Під час атаки на Україну окупанти вдарили по лінії електропередач, що з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України. Це вже восьмий блекаут на ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення.

"Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції", - розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Проте фахівці "Укренерго" невдовзі відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів - зараз ЗАЕС знову отримує струм з підконтрольної уряду території України.

У Німеччині перекинувся автобус

Як стало відомо, серед 54 пасажирів були українці

Автобус компанії FlixBus прямував із Копенгагена до Відня. Близько 02:30 ночі він перекинувся і з'їхав у кювет. За даними поліції, 31 людина дістала поранення, 25 із них легкі, а шість - серйозні.

Завод в Росії атакували дрони, схожі на "Шахед"

Україна в ніч на 4 липня завдала удару по Азовському оптико-механічному заводу у Ростовській області. Профільні медіа сходяться на тому, що це був новий тип ударного безпілотника, візуально схожим на ірано-російський "Шахед".

Зазначимо, зовнішню схожість з ним, наприклад, має український дрон "Батяр".