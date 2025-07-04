Ядерный террор продолжается: российский удар привел к блэкауту на ЗАЭС

Оккупанты ударили по линии электропередач, соединяющей Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины. Это уже восьмой блэкаут на ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута. Это очередной акт ядерного террора россиян!", - добавил министр.

Именно эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

По его словам, враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе, однако с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией.

Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

Также РФ незаконно удерживает 13 атомщиков Запорожской АЭС. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.

Стоит добавить, что кроме этого учебный центр ЗАЭС атаковали уже три раза только за этот год.

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